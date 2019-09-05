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Супрун: Для легализации медицинского каннабиса закон не нужен

Комментариев: 3
Для легализации медицинского каннабиса достаточно принять постановление Кабмина, заявила Супрун.
Для легализации медицинского каннабиса закон не нужен, считает Супрун
Для легализации медицинского каннабиса закон не нужен, считает Супрун
УНН

Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун заявила, что для легализации медицинского каннабиса не нужен какой-то специальный законопроект, достаточно Кабмину одобрить перенесение каннабиса из категории запрещенных веществ в категорию веществ с ограниченным оборотом. Об этом Супрун написала в Facebook.

Она отметила, что мнение нынешнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой о необходимости законопроекта ошибочно.

По словам Супрун, есть проект постановления Кабмина о перенесении каннабиса из списка опасных наркотиков, оборот которых запрещен, в список наркотиков, оборот которых ограничен. Супрун говорит, что его нужно только принять.

"Это означает, что производство и распространение лекарств из каннабиса станут возможными в Украине. Но они будут строго контролироваться", - написала она.

По мнению Суппрун, разработка нового законопроекта - это потерянное время для пациентов, нуждающихся в таких препаратах для лечения.

Указанный проект постановления Кабмина имеет все необходимые согласования, отмечает бывшая глава Минздрава.

"Но на последнем заседании правительства Гройсмана был заблокирован из-за замечаний от МВД Украины (ранее также согласовали этот акт - ред.)", - написала Супрун.

Напомним, что в конце января на сайте Верховной Рады была зарегистрирована петиция за легализацию медицинского каннабиса, которая за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

Супрун - за каннабис. Все плюсы и минусы

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Теги: марихуана, законодавство, Супрун, канабис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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всем_пока    05.09.2019, 21:25
Оценка:  -1
всем_пока
ДоХтур папишет рецептик, поставит печатку, разумеется за гроши и вуаля - медицинский канабис в открытое пользование. Хоть пей его(чай), хоть печеньки пеки (баронесса Нуланд вспомнилась), хоть просто жуй
Ай да Супрун, ай да .......(Пушкина цитировать не стану) просто молодец. Такое благое дело для
всем_пока    05.09.2019, 21:29
Оценка:  -1
всем_пока
страны. А самое главное, без возросных ограничений.....и не хрен поля подсолнухами "загаживать". Даёшь канабис! А из семян и каша и масло, а из травы ткань покруче любой Китайской синеники
bertal    05.09.2019, 21:11
Оценка:  -1
bertal
Конечно, Супрун. Все наркоманы знают где эту ху......ню купить без проблем, так в чем закон легализации? Закон для торговцев дерьмом?
ANDREICH    05.09.2019, 20:24
Оценка:  +2
ANDREICH
так аваков кришує наркотікі тож сам їми й барижить
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