В Украине более тысячи пенсионеров старше 100 лет
Это самое большое количество пенсионеров такого возраста за всю историю существования Пенсионного фонда.
В Украине сегодня насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет. Об этом в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция Слуга народа).
"На сегодня 1078 украинцев, получающих пенсию из ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.
Ранее сообщалось, что две трети пенсионеров получают пенсию ниже средней. За два с половиной года количество пенсионеров в Украине сократилось почти на миллион человек.
Напомним, в июле в Украине запустили услугу е-Пенсия.
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