Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Комментариев: 1
Это самое большое количество пенсионеров такого возраста за всю историю существования Пенсионного фонда.
1078 украинцев пересекли рубикон 100 лет
1078 украинцев пересекли рубикон 100 лет
Getty Images

В Украине сегодня насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет. Об этом в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция Слуга народа).

"На сегодня 1078 украинцев, получающих пенсию из ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.

Ранее сообщалось, что две трети пенсионеров получают пенсию ниже средней. За два с половиной года количество пенсионеров в Украине сократилось почти на миллион человек.

Напомним, в июле в Украине запустили услугу е-Пенсия.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пенсионер, пенсионный фонд, пенсионеры, долгожитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    05.09.2019, 21:31
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Я так понимаю, что зеленки готовят граждан к повышению пенсионного возраста?
bertal    05.09.2019, 21:00
Оценка:  -1
bertal
И какая у них пенсия? Или они ее вообще не получают? Раз гордиться, то по полной)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь