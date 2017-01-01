Сенаторы США и Зеленский обсудили военную помощь

Если выделение США $250 млн на сферу безопасности Украины не произойдет из-за завершения финансового года, это состоится в 2020 году, сообщил сенатор Джонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных штатов Америки Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

После встречи сенатор Рон Джонсон на брифинге со своим коллегой сенатором Мерфи сообщил, что Если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.

"Я и мои коллеги встречались с президентом Трампом, мы направили ему письмо, в котором его убеждали, чтобы в этом финансовом году эти деньги были использованы на предоставление помощи Украине. Если этого не произойдет, мой коллега Крис Мерфи в бюджетном комитете, и мы уверены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в следующем финансовом 2020-м году", - передает слова Джонсона Интерфакс-Украина.

Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.

"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение - зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".

Как сообщают у Зеленского, во время встречи президент Украины отметил мощную поддержку обеими палатами Конгресса США. Он поблагодарил сенаторов, входящих в Сенатский украинский кокус, за их личный вклад в формирование этой поддержки.

"Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США.

Отмечается, что стороны обсудили вопрос реализации реформ в Украине. Зеленский в частности намерен предложить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.

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