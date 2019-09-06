Кабмин назначил 11 замов министров
В пятницу, 6 сентября, Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Утку.
По одному заместителю получили:
- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;
- министр финансов - заместитель Геннадий Плис;
- министр развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.
По два новых заместителя получили:
- министр образования и науки - заместителями будут Петр Коржевский и Егор Стадный;
- министр социальной политики - заместителями будут Олег Коваль и Сергей Нежинский.
Также сообщается, что заместителя должен получить вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его заместителем стал Алексей Вискуб.
Несколькими днями ранее Кабмин уволил ряд чиновников. Вместе с Кличко и Супрун также уволили ряд заместителей министров бывшего Кабинета министров.
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