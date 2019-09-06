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Кабмин назначил 11 замов министров

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Ряд министерств получиили по одному-два заместителя, а в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначили сразу троих замов.
В Кабмине новые назначения
В Кабмине новые назначения
Корреспондент.net

В пятницу, 6 сентября, Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Утку.

По одному заместителю получили:

  • министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;
  • министр финансов - заместитель Геннадий Плис;
  • министр развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

По два новых заместителя получили:

  • министр образования и науки - заместителями будут Петр Коржевский и Егор Стадный;
  • министр социальной политики - заместителями будут Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Также сообщается, что заместителя должен получить вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его заместителем стал Алексей Вискуб.

Несколькими днями ранее Кабмин уволил ряд чиновников. Вместе с Кличко и Супрун также уволили ряд заместителей министров бывшего Кабинета министров.

Новый Кабмин: что известно о правительстве

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Теги: Кабмин Украины, министерство, правительство Украины, назначения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    06.09.2019, 20:54
Оценка:  0
Ira0956
Как-то Кравчук хотел зарегистрировать украинский язык, чтобы говорить на нём с послами! Знаете, что ему ответили? "Украинский язык не является самостоятельным языком и представляет собой наречие составляющее 70% русских, 12%румынских, 12% польских слов.
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