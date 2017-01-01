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Кабмин оставил харьковского губернатора на должности

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Правительство повторно назначило Юлию Светличную на должнасть главы ОГА Харьковской области.
Юлию Светличную повторно назначили возглавлять Харьковсвкую область
Юлию Светличную повторно назначили возглавлять Харьковсвкую область
SQ

Кабинет министров Украины поддержал решение о переназначении Юлии Светличной главой Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Об этом на брифинге в пятницу, 6 сентября, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, на заседании министры одобрили проекты решений президента об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА. В то же время они поддержали соответствующий проект решения о ее повторном назначении на этот пост.

Отметим, Светличная по итогам конкурса впервые возглавила Харьковскую ОГА в октябре 2016 года. На этой должности она сменила Игоря Райнина, который перешел на работу в администрацию тогдашнего президента Петра Порошенко.

Сегодня также президент Зеленский назначил губернатора Запорожской области.

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Теги: Харьковская область, Губернатор, Кабмин Украины, назначение
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Источник: korrespondent.net

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