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Заключенные россияне улетают из Борисполя в Москву

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Появилось видео, на котором видно как автобус в сопровождении нескольких машин подъезжает к российскому самолету.

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, в субботу, 7 сентября, вылетают из международного аэропорта Борисполь. Об этом Рыбин сообщил на своей странице в Facebook.

 "Улетают. Без Руслана", - написал он.

Адвокат имел ввиду гражданина РФ Руслана Гаджиева, которого, по его данным, ранее исключили из списка на обмен.

Рыбин также опубликовал фото, на котором видно, что россияне улетели на российском правительственном самолете Ту-204-300 под номером RSD092, который ранее приземлился в Борисполе.

Журналист Джулиан Ропке также опубликовал видео, на котором видно как автобус в сопровождении нескольких машин подъезжает к российскому самолету.

Российское издание РИА Новости сообщило, что самолет с россиянами, на борту которого, в частности находится и Кирилл Вышинский уже вылетело из аэропорта в Борисполе.

 

Появилось видео российского самолета в Борисполе

Ранее сообщалось, что в небо Украины зашел российский спецборт, на котором, как ожидается, улетят в Москву заключенный, которые находились в Украине.

Также стало известно, что автобусы из московского СИЗО Лефортово, в которых вероятно находятся заключенные в РФ Украинцы, прибыли в аэропорт Внуково, где их ждал самолет с ливреей в виде украинского флага.

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Теги: Украина-Россия, видео, россияне, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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