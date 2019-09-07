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Супрун дала советы по реабилитации пленных

Комментариев: 2
Пленным необходимо провести сначала физическую и психологическую реабилитацию, а уже потом позволять им встречи с родными, считает Супрун.
Супрун посоветовала пока не пускать родственников к освобожденным из плена украинцам
Супрун посоветовала пока не пускать родственников к освобожденным из плена украинцам
Офис президента

С освобожденными из плена в России украинцами необходимо провести сначала физическую и психологическую реабилитацию, а уже потом позволять им встречи с родными. Об этом в Facebook рассказала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

Она отметила, что последствия пребывания в неволе, под физическим и эмоциональным давлением, пытками и ограничении в общении с родными могут быть очень серьезными и требуют своевременной физической и психологической реабилитации.

Среди физических проявлений стресса могут быть потеря веса, истощение, инфекционные болезни, диарея, травмы и ранения, пищевая депривация, бессонница, последствия приспособления к непривычным погодным условиям.

К психическим относят скуку, длительное ощущение угрозы, унижения, изоляцию, апатию, страх перед пытками и смертью, чувство вины и разлуки со своими родными, суицидальные мысли.

"Чтобы преодолеть последствия плена с самого начала с пленниками должны работать специально обученные военные психологи. Они помогают им управлять эмоциональными аспектами освобождения - понять свой опыт и его особенности. Такой метод называется "дебрифинг" - он включает полный опрос, детализированный обзор событий с систематическим изучением фактов и эмоциональных реакций, связанных с этим опытом. Этот метод эффективен и помогает избегать серьезных посттравматических стрессовых реакций, депрессии и других психических расстройств, которые могут возникать как последствия плена. Это - начало возвращения к нормальной жизни", - пояснила Супрун.

По ее словам, все пленники должны пройти тщательный медосмотр сразу после освобождения.

"Не менее чем за 72 часа должна быть собрана информация о состоянии здоровья. Следующая фаза предусматривает комплексное медицинское обследование и лечение. На этом этапе назначаются регулярные визиты к врачу и постоянный мониторинг состояния здоровья", - говорится в посте Супрун.

После этих мероприятий освобожденные пленные могут полноценно возвращаться к родным, однако тесный контакт с психологами должен длиться по меньшей мере год. Также Супрун отметила, что дополнительным фактором стресса для освобожденных пленных может быть общение с медиа и постоянный интерес со стороны прессы.

Тяжелым процесс возвращения пленных может быть и для их родных, которым при необходимости также необходимо оказать психологическую поддержку.

"Родственникам и близким пленников и всем украинцам стоит помнить, что сегодня только первый день из долгого и непростого пути возвращения к жизни на свободе, который мы должны помочь пройти каждому. За тех, кто остался в плену, борьба продолжается", - заключила Супрун.

Как сообщалось, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Напомним, из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Теги: Супрун, реабилитация, рекомендации, Пленные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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qwsdcvnm    07.09.2019, 20:31
Оценка:  +1
qwsdcvnm
Эта змея ещё не сдохла. Пизды им надо дать. Они конечно ждут земли и квартиры . Но их выeбать надо, чтоб губы не раскатывали. Приказ уёбка исполняли, и в плен попали педики.
Кырмызы_вэ_бейаз    07.09.2019, 20:35
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Военнослужащие - люди подневольные и обязаны выполнять то, что им прикажут. Вальцман приказал прорываться через Керченский пролив. Если там не было добровольцев, то, эти ребята ни в чём не виноваты. Если кто-то из них вызвался идти на прорыв, то виноват, конечно, сам!
Кырмызы_вэ_бейаз    07.09.2019, 20:22
Оценка:  +2
Кырмызы_вэ_бейаз
Кто столько денег вкладывает в эту американскую санитарку??? Люди платят большие деньги интернет-изданиям, чтобы о них говорили! Об этой воровке идут публикации каждый день, без исключения уже 3 года!
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