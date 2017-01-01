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В СБУ назвали число пленных в "ЛДНР"

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В ведомстве сообщают, что работа по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только у сепаратистов незаконно удерживаются 227 украинцев.
За пять лет из плена вернулись 3280 украинцев, отметили в Службе безопасности
За пять лет из плена вернулись 3280 украинцев, отметили в Службе безопасности
Офис президента

Служба безопасности Украины с первых дней подключилась к процессу освобождения украинских пленных. И после сегодняшнего обмена работа не заканчивается, ведь на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей удерживаются более двухсот граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Работа СБУ по освобождению граждан Украины (из российского плена. – ред.) продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что с 2014 года из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3280 украинцев.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.

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Теги: СБУ, сепаратисты, ДНР, ЛНР, Пленные, обмен пленными, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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