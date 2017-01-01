Интервью о 100 днях Зеленского снял за свои деньги Квартал 95

В офисе президента также утверждают, что не знают, сколько стоило изготовления программы.

Интервью Зеленского снял за свои деньги Квартал 95 скріншот

Посвященное 100 дням работы интервью президента Владимира Зеленского актеру сериала Слуга народа Станиславу Боклану сняла за свои деньги студия Квартал 95. Об этом сказано в ответе офиса президента на соответствующий запрос Українських Новин в понедельник, 9 сентября.

"В офис президента обратилось ООО Студия Квартал 95 с просьбой об интервью главы государства для фильма 100 дней президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в ответе.

Представители Офиса президента также отметили, что не владеют информацией относительно стоимости изготовления программы.

Напомним, что ранее в честь 100 дней на посту президента Украины Владимир Зеленский вместо конференции, которую давали все предыдущие главы государства, дал интервью своему другу, известному актеру Станиславу Боклану.

Разминка закончилась. Первые 100 дней Зеленского

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