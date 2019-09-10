Влиять на суды за "Корвалол" компании "Фармак" помогали политические связи, - СМИ

С августа 2019 года августа спор между компаниями "Фармак" и "Дарница" за "Корвалол" рассматривается в Хозяйственном суде Киева. Об этом сообщает издание Комментарии со ссылкой на Политеку.

По информации издания, за несколько часов до первого заседания "Фармак" решил предоставить суду дополнительные доказательства – социологический опрос. На втором заседании представители компании заявили, что готовят еще одно исследование, из-за чего рассмотрение дела пришлось отложить.

"Фармак" судится с "Дарницей" 15 лет. Как пишет "Политека", "Фармак" называет себя инновационной компанией, однако ему не дает покоя советское лекарство, и он готов на все, чтобы запретить конкуренту производить капли "Корвалол-Дарница".

Хотя изначально процесс был инициирован "Фармаком", на этот раз он выступает ответчиком, так как речь идет об иске "Дарницы" на решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу "Фармака". Решение МЭРТ фактически было единственной стадией процесса, которую "Фармак" выиграл.

Как считает издание, "Фармак" обратился именно в МЭРТ, потому что заместителем министра была Наталья Мыкольская. До прихода на госслужбу он работала в юридической фирме "Саенко Харенко", которая представляет интересы "Фармака" в споре с "Дарницей". В 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" суды, где предметом спора было обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу из-за знака "Корвалол Corvalolum".

Как пишет "Политека", возможно, ответ кроется в персоне Павла Жебривского, брата Фили Жебровской, которая официально числится конечным бенефициаром "Фармака".

В 2015-2018 годах Павел Жебровский - близкий соратник бывшего президента Петра Порошенко был назначен сначала председателем Донецкой военно-гражданской администрации, а затем – аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по президентской квоте. Позже Павел Жебривский сошел с политического Олимпа. Наталья Мыкольская уволилась из МЭРТ и уехала учиться в Стэнфорд.

"Поэтому "Фармаку" остается выдумывать абсурдные доказательства. Например, поведенный в августе-2019 социологический опрос об отношении украинцев к "Корвалолу-Корвалолуму". Какие бы результаты не получили социологи, они не могут иметь отношения к делу. Напомним, предмет спора – решение Апелляционной палаты МЭРТ за 2017 год, на которое ну никак не могли повлиять данные за 2019 год", - пишет издание.