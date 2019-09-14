Баканов выступает против ликвидации "экономического" отдела в СБУ

Спецслужба должна иметь функционал для борьбы с современными угрозами, считает ее глава.

Руководитель СБУ Иван Баканов отметил, что без полномочий СБУ в сфере борьбы с экономической преступностью преодолеть терроризм и торговлю наркотиками "в принципе невозможно". Об этом он сказал в пятницу, 13 сентября, в комментарии УНИАН.

"Вопрос не в том, ликвидирован ли отдел К или любой отдел вообще в Службе безопасности Украины. Вопрос в функционале, который должен быть в Службе для того, чтобы эффективно бороться с теми угрозами, которые современный мир ставит перед Украиной", - заявил Баканов.

В связи с этим он отметил, что новый законопроект о СБУ, который разрабатывается, "должен предусмотреть гибкую систему, которая позволяет Президенту Украины в случае необходимости увеличивать численность Службы безопасности Украины в случае, если возникает какая-то угроза, в том числе путем создания соответствующих департаментов".

"Если такая угроза отпадает, то он своим указом ликвидирует такой соответствующий департамент", - добавил Баканов.

По его словам, без полномочий СБУ в сфере борьбы с экономической преступностью преодолеть терроризм и торговлю наркотиками "в принципе невозможно".

Баканов подчеркнул, что терроризм - это хорошо налаженный бизнес.

"Там мало фанатиков, все работают за деньги, поэтому вы не можете себя лишить функций, которые позволяют бороться с терроризмом", - заявил Баканов.

При этом он добавил, что "кошмарить" бизнес нельзя ни при каких обстоятельствах.

В то же время Баканов отметил, что в последние месяцы СБУ своей деятельностью доказывает, что может эффективно выполнять свои задачи и не оказывать давления на предпринимателей.

При этом, комментируя заявление Офиса Президента, что отдел К будет неизбежно ликвидирован, Баканов заявил: "Если так считает президент - то будет ликвидирован".

"Но мы должны докладывать объективно о состоянии дел", - добавил он.

При этом глава СБУ отметил, что спецслужбы в других странах имеют полномочия на борьбу с экономическими преступлениями, в частности, во Франции, США и Польше.

"Поэтому скажите, пожалуйста, почему в этих службах эти функции есть, и они удовлетворяют общество, а у нас почему их не должно быть?", - отметил Баканов.

В то же время он признал, что СБУ должна реформироваться и стать современной спецслужбой.

"Но вопрос отобрать, а что дальше? Например, любая реформа может быть в какой-то определенной части ошибочной. Мы должны иметь возможность что-то изменить, не обязательно меняя при этом закон", - заявил Баканов.

Кроме того, он добавил, что существуют угрозы, которые требуют дополнительных ресурсов и переосмысления, в частности, киберугрозы и защита объектов критической инфраструктуры. В то же время Баканов отметил, что реформирование СБУ состоится в любом варианте.

Также Баканов прокомментировал информацию о "путче Порошенко" и рассказал об угрозах жизни Зеленского.

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