Претензии НАБУ к включению транспортных расходов в формулу "Роттердам +" необоснованные – эксперт

НАБУ уже не имеет замечаний к индексу "Роттердам", претензии к включению в формулу транспортных расходов также беспочвенны. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью Обозревателю.

"Они, во-первых, уже говорят, что уже нет у них претензий к самому индексу" Роттердам ". У них есть претензии к тому, что есть плюс, что есть расходы дополнительные на транспортировку. Но это звучит довольно забавно, потому что индекс лишь указывает на ситуацию с ценой, которая составляется усредненная, там берется за год цена. Не просто на какую-то конкретную дату, а берется средняя цифра за год. И исходя из этой цифры, потом это учитывалось в расходы генерирующих компаний", - заявил Кушнирук .

Он отметил, что расходы на доставку включены в формулу абсолютно обоснованно, учитывая дефицит топлива в Украине.

"Вопрос заключается в том, что если этот уголь не будет иметь возможности быть поставленным в Украину извне, то в этом случае бессмысленно говорить просто о "Роттердам", потому что нужно создать ситуацию, когда бы была альтернатива поставкам угля не только в пределах страны, но и снаружи", - пояснил Кушнирук.

Напомним, недавно в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine указано, что в антикоррупционного органа нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам +".

Ранее энергоэксперты заявляли, что дело НАБУ по "Роттердам +" необоснованно и не имеет судебной перспективы. А также отметили, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

В частности генерал-майор милиции Геннадий Москаль заявил, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет юридической перспективы и развалится в суде.

Формула "Роттердам +" - методика формирования цены на топливную составляющую (а именно на уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине. Введена в 2016 году. Методика основана на принципе импортного паритета и была привязана к индексу API2 (угольный хаб Амстредам- Роттердам-Антверпен). Как сообщала председатель НКРЕКП Оксана Кривенко, благодаря методике "Роттердам +" Украинские потребители сэкономили 40 млрд. Грн. Методика приостановила действие вместе с введением в Украине конкурентного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

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