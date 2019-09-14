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На Донбассе спецназовец умер от полученных ран

Комментариев: 2
Старший сержант Максим Кондратюк выполнял боевую задачу в зоне проведения операции Объединенных сил.
Максим Кондратюк был тяжело ранен 10 сентября
Максим Кондратюк был тяжело ранен 10 сентября
ССО ЗСУ

Военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Максим Кондратюк, получивший ранения в зоне проведения операции Объединенных сил, скончался в субботу, 14 сентября. Об этом сообщило командование ССО на своей странице в Facebook.

"14 сентября в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Максим Кондратюк", – говорится в сообщении.

Командование ССО ВСУ выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Напомним, за сутки 13 сентября на Донбассе зафиксировали 22 обстрела со стороны сепаратистов. Ранения получили восемь бойцов ВСУ.

Позже в субботу пресс-центр штаба ООС сообщил о гибели одного военного.

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Теги: спецназ, донбасс, умер, обстрел, погиб, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.09.2019, 19:00
Оценка:  -2
VSHIVANKA
БОЕВАЯ ЗАДАЧА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМИРИЯ. ?!
НУ ЗНАЧИТ НАГРАДА НАШЛА ХЭРОЯ .....,))))
СУГС. !!!
ПНХ    14.09.2019, 18:48
Оценка:  -1
ПНХ
подох максим, и хyй с ним))))
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