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В Харькове после Марша равенства полиция задержала 17 радикалов

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После шествия произошли стычки с полиции с праворадикалами. Пострадали двое полицейских, одного из которых госпитализировали.
Стычки после Марша равенства в Харькове: 17 задержанных, двое пострадавших полицейских
Стычки после Марша равенства в Харькове: 17 задержанных, двое пострадавших полицейских
Корреспондент

Праворадикальные противники Марша равенства после шествия вступили в стычку с полицейскими, охранявшими Марш. Об этом со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции Харьковской области сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 15 сентября.

В результате конфликта на улице Рымарской в центре Харькова в Шевченковский отдел полиции города доставлены 17 человек.

В полиции сообщили, что группа граждан, среди которых представители националистической общественной организации Фрайкор, после участия в акции "за семейные ценности" оказали сопротивление полиции и распылили в сторону правоохранителей слезоточивый газ.

Стычка произошла на улице Рымарской, примерно в километре от площади Свободы.

"17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. Пострадали двое работников полиции. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу. По факту событий следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Ещё два конфликта произошли на улице Сумской и в Саду Шевченко. На 17-летнего харьковчанина, который, по данным полиции, бросал камни в людей на улице Сумской после марша равенства ХарьковПрайд, составили протокол об административном нарушении по ч.173 (мелкое хулиганство).

По факту избиения молодого человека в Саду Шевченко полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство).

Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

Ранее в Харькове напали на ЛГБТ лекцию - экс-нардепа облили зеленкой.

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Теги: Харьков, полиция, ЛГБТ, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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