Часы по цене элитного авто: У закарпатского нардепа заметили дорогой аксессуар

Нардеп Петевка является двоюродным братом Виктора, Ивана и Павла Балог.

Внефракционный народный депутат Василий Петевка носит наручные часы, стоимость которых сопоставима с ценой элитного автомобиля..

Фото нардепа в Верховной Раде сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

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Так, на опубликованном снимке из зала заседания Верховной Рады Украины видно дорогие часы нардепа. Такой аксессуар стоит более 15 тысяч долларов.

Петевка является двоюродным братом Виктора, Ивана и Павла Балог. Все трое были народными депутатами Украины прошлого созыва. Отметим, что Петевка был нардепом седьмого созыва парламента. Также в период с 2003 по 2007 годы он занимал должность мэра Мукачево.

Как сообщалось, 11 сентября нардепы приняли закон №1031 о незаконном обогащении, который предусматривает уголовную ответственность за приобретение активов стоимостью от 255 тыс грн. Ответственность предусмотрена только в том случае, если законность уплаченных денег не подтверждена официально.

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