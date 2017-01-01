Научный подход: украинские ученые обсудили, как документировать свидетельства мирных жителей Донбасса

Фонд Рината Ахметова провел хакатон – круглый стол с участием профессиональных конфликтологов, историков, социологов и психологов. Люди науки собрались, чтобы обсудить, как объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Мероприятие стало ответом на огромный запрос со стороны тех, кого коснулся вооруженный конфликт напрямую. Очевидцы событий на востоке Украины стали экспертами форума.

– Сегодня мы попробуем найти подход к людям, жизнь которых в 2014 году навсегда разделилась на до и после. Их истории должны быть рассказаны, но не всегда люди могут поделиться ими с миром – мешают страх, апатия, замкнутость. Главная задача хакатона – разработать такой метод сбора историй мирных, который бы позволил жителям Донбасса свободно и в мельчайших подробностях делиться пережитым, – сказала в приветственном слове директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Историк Оксана Хомяк отметила, что Фонд следует мировым трендам, предлагая документировать конфликт на востоке Украины, опираясь на свидетельства очевидцев:

– Историческая наука становится антропоцентричной – историки пишут историю на основе рассказов людей о тех или иных событиях и на их личном восприятии происходящего. Есть еще одна тенденция – фиксировать рассказы свидетелей как можно раньше, чтобы люди могли интерпретировать пережитое так, как они его запомнили. Важно, чтобы люди не успели скорректировать свои воспоминания. Фонд собрал ученых очень вовремя – память еще не успела «очиститься».

Приглашенные разделились на команды, чтобы выработать свои предложения о методах сбора историй. За каждым столом собралось по шесть-восемь специалистов и один-два мирных жителя Донбасса, которые либо до сих пор живут на линии соприкосновения, либо переселились подальше от линии фронта. Участники команд перезнакомились, рассказали о том, как события на востоке страны изменили их жизнь.

– У нас многодетная семья, поэтому оперативно собраться и уехать подальше от стрельбы мы не смогли. Просто не могли бросить своих животных – лошадей. Но вывезли всех. За эти годы мы сменили семь мест жительства, мужа трижды арестовывали на блокпостах. Но сегодня мы счастливы. И неделю назад взяли под опеку еще двоих детей, – рассказала Елена Жеребченко, переселенка, приемная мама и психолог в одном лице. По ее словам, даже ей, человеку владеющему приемами психологической защиты, нелегко вспоминать о событиях 2014–2015 годов, когда жизнь ее детей и животных неоднократно подвергалась опасности.

– Представьте, как трудно вспоминать о пережитом ребенку. Поэтому собирать истории сложнее всего будет у детей. Но и со взрослыми будет сложно. Потому что это было тяжелое время, а люди склонны не вспоминать ужасы, через которые им пришлось пройти. Люди не хотят жить в этой боли. Нужно идти дальше, поэтому все свидетели конфликта на Донбассе вынуждены консервировать свои воспоминания, оставлять их в прошлом, – добавила психолог.

После знакомства участники хакатона несколько часов обсуждали, как лучше опрашивать свидетелей конфликта на Донбассе, спорили о том, какие временные рамки каждой истории документировать, вырабатывали предложения, которые войдут в единую концепцию сбора историй. Каждая группа подготовила огромное количество рекомендаций. Среди них были и вполне новаторские. Так, психолог Вера Романова предложила беседовать с детьми (это самая сложная для работы историков категория) при помощи театрализованных форм или даже проводить интервью в популярной компьютерной игре Mineсraft. По ее мнению, такой подход позволит самым маленьким очевидцам трагедии в полной мере раскрыться и поделиться тем, что наболело.

Все предложения участников были зафиксированы. Фонд Рината Ахметова систематизирует их и будет использовать в работе.

– Миллион жизней, спасенных Ринатом Ахметовым, это миллион судеб. У каждого мирного жителя Донбасса своя история. Каждая из них должна быть собрана и задокументирована. Потому что вооруженный конфликт продолжается. Потому что под обстрелами миллионы людей продолжают выживать с надеждой на мир. Эта надежда должна быть услышана всеми. Чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире. Мы планируем в дальнейшем собрать истории всех пострадавших и разместить их в открытом доступе. Любой желающий сможет с ними ознакомиться и сегодня, и завтра, через десятки и даже сотни лет, – сказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.