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Денисова повторно обратится к РФ насчет освобождения 113 украинцев

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Первоочередным вопросом является физическое и психологическое здоровье украинцев, которые находятся в заключении в России и аннексированном Крыму.
Денисова рассказала, что процесс освобождения 113 украинцев продолжается
Денисова рассказала, что процесс освобождения 113 украинцев продолжается
Офис президента

Украина ведет работу по освобождению 113 граждан Украины, которые сейчас находятся в тюрьмах в России и аннексированном Крыму. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в четверг, 19 сентября.

"Работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории РФ и аннексированного Крыма, проводится ежедневно. Во время сегодняшней встречи с семьями освобожденных 7 сентября политзаключенных и тех, которые еще находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма, поговорили обо всех насущных вопросах о процессе освобождения", - написала Денисова.

Она уверяет, что будет сделано все для того, чтобы в ближайшее время все 113 наших граждан были на Родине.

Также, по ее словам, наиболее важным вопросом является состояние физического и психологического здоровья, а также своевременного доступа к соответствующей медицинской помощи.

"Поэтому, в неотложном порядке, по каждому нашему гражданину будут сделаны соответствующие повторные обращения к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой", - отметила она.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

В офисе президента сообщили, что всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель.

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Теги: омбудсмен, Денисова, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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