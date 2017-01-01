Денисова повторно обратится к РФ насчет освобождения 113 украинцев

Первоочередным вопросом является физическое и психологическое здоровье украинцев, которые находятся в заключении в России и аннексированном Крыму.

Украина ведет работу по освобождению 113 граждан Украины, которые сейчас находятся в тюрьмах в России и аннексированном Крыму. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в четверг, 19 сентября.

"Работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории РФ и аннексированного Крыма, проводится ежедневно. Во время сегодняшней встречи с семьями освобожденных 7 сентября политзаключенных и тех, которые еще находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма, поговорили обо всех насущных вопросах о процессе освобождения", - написала Денисова.

Она уверяет, что будет сделано все для того, чтобы в ближайшее время все 113 наших граждан были на Родине.

Также, по ее словам, наиболее важным вопросом является состояние физического и психологического здоровья, а также своевременного доступа к соответствующей медицинской помощи.

"Поэтому, в неотложном порядке, по каждому нашему гражданину будут сделаны соответствующие повторные обращения к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой", - отметила она.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

В офисе президента сообщили, что всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель.

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