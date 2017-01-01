Стало известно, когда Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Выступление главы украинского государства в Нью-Йорке запланировано на среду, 25 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на постоянное представительство Украины при ООН.

Как информировали дипломаты, выступление главы государства на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на среду, 25 сентября, в 16.00 по киевскому времени.

Напомним, 74-я сессия Генассамблеи ООН открылась 17 сентября. Как подчеркнули в МИД Украины, среди приоритетов украинской повестки восстановление суверенитета страны

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet