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Кабмин должен до октября подать в Раду законопроект о рынке земли

Комментариев: 4
Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, чтобы "ускорить экономическое развитие".
Законопроект о рынке земли Кабмин должен подать в Раду до октября
Законопроект о рынке земли Кабмин должен подать в Раду до октября
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский постановил, что Кабинет министров Украины должен подать законопроект о рынке земли в Верховную Раду до 1 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте президента в пятницу, 20 сентября.

Как отмечается, такое решение было принято с целью ускорения экономического развития.

В законопроекте о рынке земли, текст которого появился в пятницу, 20 сентября, предлагается разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они будут обязаны продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Напомним, что ранее Зеленский дал Кабмину ряд новых поручений, подписав указ с перечнем неотложных мер по обеспечению экономического роста.

С конфискацией. Какой рынок земли готовит Зеленский

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Теги: Рада, Кабинет Министров, законопроект, Кабмин Украины, Рынок земель, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    20.09.2019, 23:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Только что послушал ролик об обязательном введении кассовых аппаратов. Какая-то государственная конторка подсчитала, что СПДшникам эта прихоть государства выльется в 22 млрд. грн. Вот так артикль "ускоряет экономическое развитие".
Miha_89    20.09.2019, 23:54
Оценка:  0
Miha_89
да ускоряет. Да экономическое развитие будет расти быстрее. Но не наше с тобой )))))
ВосставшийИзБана    20.09.2019, 23:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А каким боком рынок земли к экономическому развитию? Ну продашь всю землю, а потом что?
Miha_89    20.09.2019, 23:53
Оценка:  0
Miha_89
ну вот ты такой умный то скажи, пришла власть, нужно дерибанить, большая приватизация прошла, оставшиеся объекты долго готовить, а бабло нужно здесь и сейчас. На чем бабло поднимать?
А тут рынок земли открыл,прописав нужные условия заранее,ох там куш сорвать можно. Тем более 80% дали карт бланш Вове
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