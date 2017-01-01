Стрельба, поджог и попытка самоубийства: полиция задержала жителя Харькова

Мужчина из ревности к жене стрелял в своего соперника, поджег два дома и автомобиль, после чего попытался покончить с собой.

В селе Первомайское Змиевского района Харьковской области мужчина совершил ряд преступлений из-за ревности к своей жене. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 21 сентября.

В ночь на 20 сентября конфликт между 32-летним мужчиной и его женой привел к тому, что он решил расправиться с соперником, пришел к дому оппонента и выстрелил в него, но потерпевший успел спрятаться. Тогда фигурант взял две канистры с горючим веществом, облил им двери и стены помещения, а потом поджег дом.

"Кроме того, злоумышленник наведался к дому, где жили родители жертвы. Там он поджег жилье и автомобиль, принадлежавший 31-летнему мужчине", - рассказал начальник сектора криминальной полиции Змиевского райотдела Андрей Тарахтеев.

По данным полицейских, после серии этих нападений ревнивец вернулся домой и пытался покончить с собой - он выстрелил себе в плечо, но остался жив и сейчас находится в больнице.

Следователи открыли уголовное производство по статьям "покушение на убийство" и "умышленное повреждение или уничтожение имущества". В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Местное издание Объектив сообщает, что во втором подожженном доме проживала семья священника, который заявил, что злоумышленник подпер двери, и потому семье с детьми пришлось выбираться из горящего здания через окно.

Напомним, что ранее жена прокатила голого мужа на крыше авто за измену.

Также сообщалось, что в Запорожье мужчина облил кипятком спящую жену.

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