В Запорожье мужчина порезал ножом своих друзей

Ссора трех мужчин в Запорожье закончилась поножовщиной. В результате разборок, двое пострадавших оказались в больнице.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение прес-служба Нацполіції

В Запорожье мужчина нанес ножевые ранения двум своим товарищам. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"22 сентября около 01:40 до Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Сергея Синенко драка", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

Как сообщается, во время распития спиртных напитков между тремя мужчинами возник конфликт и произошла драка. В результате которой злоумышленник нанес ножевые ранения двум мужчинам. После чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие 1979 годов рождения были госпитализированы в больницы.

"Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями, сотрудники Днепровского отдела полиции установили местонахождение подозреваемого. Злоумышленник, мужчина 1984 года рождения, задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Открыто уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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