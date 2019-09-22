Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Львовщине снова заблокировали железную дорогу

Комментариев: 5
Во Львовской области отпущенные после задержания активисты снова блокируют вагоны с углем.

Все задержанные 21 сентября активисты, которые блокировали во Львовской области составы, как они утверждают, с российским углем пока отпущены, на них составлен админпротокол. После того, как все пострадавшие получили медицинскую помощь, блокировщики решили продолжить акцию. Об этом сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами на Facebook.

"Освобождение участников блокады произошло благодаря вмешательству местной общины, которая поддержала Блокаду и требовала немедленного освобождения задержанных. На месте перекрытия железнодорожных путей состоялось вече с участием местных жителей. Следовательно, было принято решение о продолжении блокирования российского угля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, под Львовом активисты заблокировали поезд с российским углем. Продолжается это уже две недели. Активисты требуют объяснений: каким образом уголь из РФ оказалась на западной Украине.

21 сентября полиция разогнала блокаду железной дороги на Львовщине. Правоохранители задержали 28 человек. Сообщается, что восемь полицейских получили телесные повреждения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Львовская область, железная дорога, блокирование, активисты, уголь, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
rafa84    22.09.2019, 21:18
Оценка:  -2
rafa84
300 ГРИВНЕВЫЕ "АКТИВИСТЫ" !!!
А ПО ФАКТУ, ОБЫЧНЫЕ, ДЕШЕВЫЕ ПОРОХОШЛЮХИ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ НАЧНУТ РАСПУСКАТЬ СОПЛИ, ЕСЛИ ИЗ-ЗА НИХ ЖЕ, НАЧНУТСЯ ПРОБЛЕМЫ С ОТОПИТЕЛЬНЫМ СЕЗОНОМ !!!
atos    22.09.2019, 21:12
Оценка:  -4
atos
Каклы, кроме как мыть унитазы и что-то блокировать никуя не умеют, тупиковая нация)
don002    22.09.2019, 21:10
Оценка:  -1
don002
Посадить долбoeбов, если они нарушают закон.
Enterprise_III    22.09.2019, 21:19
Оценка:  +1
Enterprise_III
правильно, всех кто замешан в торговле с масквабадом
Synthesis_X    22.09.2019, 21:05
Оценка:  +2
Synthesis_X
Роттердам?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь