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Спасатели предупредили о заморозках в Украине

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В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.
В последнюю неделю сентября обещают заморозки
В последнюю неделю сентября обещают заморозки
narodna-pravda.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

В понедельник, 23 сентября, в северных областях Левобережной Украины заморозки до -3 градусов ожидаются на поверхности почвы. При этом в большинстве областей, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области выпал снег. В Славянске выпал мокрый снег. На фото видно, что осадков - совсем немного и в скором времени они растаяли.

Напомним, 18 сентября в Карпатах пошел снег. Синоптики прогнозируют в Карпатах температуру воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8, а также сильные порывы ветра.

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Теги: погода, прогноз погоды, спасатель, непогода, заморозки, погода в Украине, погода Украина, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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