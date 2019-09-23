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“Мы везем выступление”: У Зеленского рассказали, с чем президент едет в Генассамблею ООН

Комментариев: 5
Помощник президента раскрыл детали поездки Зеленского в США.
Известны детали поездки Зеленского в США
Известны детали поездки Зеленского в США
president.gov.ua

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, с чем гарант едет в Генеральную ассамблею ООН. Об этом он рассказал в ходе интервью LB.ua.

Мы везем выступление. Президент выступит на Генеральной ассамблее, где он будет нести миру месседжи о месте Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой, - сообщил Ермак.

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Также помощник президента отметил, что эта поездка не является официальной. Между тем, для украинской стороны она открывает новые перспективы. Именно в ходе этого визита Владимир Зеленский впервые встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

Первое знакомство и хорошая возможность сформировать “дорожную карту” уже на официальный визит, - отметил он.

Ермак также рассказал, что уже сформирована рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой будущего визита Владимира Зеленского в США.

У нас есть рабочая группа, которая занимается подготовкой предстоящего визита в США, соответственно, она как бы частично участвует в подготовке поездки на Генеральную ассамблею. Есть заместитель главы офиса Игорь Жовква, курирующий международную тематику, после того как Пристайко ушел в МИД. Есть советник президента Игорь Новиков. Естественно, мы работаем в тесном контакте с Кабмином - у нас молодой и креативный премьер, - добавил Ермак.

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Напомним, СМИ опубликовали полную программу визита Зе в США. В СМИ появилась полная программа визита президента в Нью-Йорк, включая время его отдыха и переездов в резиденцию.

 

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Теги: Трамп, Зеленский, Генассамблея ООН, визит
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Комментариев (5)
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Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 10:08
Оценка:  -1
Гопак_и_Гамак
Главное - чтобы выступление было смешным! От смеха зрители становятся добрее.
haarp    23.09.2019, 10:01
Оценка:  0
haarp
кто бы сомневался
Letohradek    23.09.2019, 09:46
Оценка:  0
Letohradek
Американцы не поймут подзаборного юмора, выступления "квартала".
Coюзник    23.09.2019, 10:01
Оценка:  +1
Coюзник
Наверное это лучше чем миллиардер-попрошайка с имиджем "президента нищей страны" ... я не знаю как тебе а я хочу что бы в мире знали что Украина современное мощное государство
Letohradek    23.09.2019, 10:06
Оценка:  0
Letohradek
Недалекое Зэ едет просить денег и помощи! Не знал? ))
Когда же до зэбилов дойдет, какую крысу они привели к власти ... ???
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