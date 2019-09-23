“Мы везем выступление”: У Зеленского рассказали, с чем президент едет в Генассамблею ООН

Помощник президента раскрыл детали поездки Зеленского в США.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, с чем гарант едет в Генеральную ассамблею ООН. Об этом он рассказал в ходе интервью LB.ua.

Мы везем выступление. Президент выступит на Генеральной ассамблее, где он будет нести миру месседжи о месте Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой, - сообщил Ермак.

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Также помощник президента отметил, что эта поездка не является официальной. Между тем, для украинской стороны она открывает новые перспективы. Именно в ходе этого визита Владимир Зеленский впервые встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

Первое знакомство и хорошая возможность сформировать “дорожную карту” уже на официальный визит, - отметил он.

Ермак также рассказал, что уже сформирована рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой будущего визита Владимира Зеленского в США.

У нас есть рабочая группа, которая занимается подготовкой предстоящего визита в США, соответственно, она как бы частично участвует в подготовке поездки на Генеральную ассамблею. Есть заместитель главы офиса Игорь Жовква, курирующий международную тематику, после того как Пристайко ушел в МИД. Есть советник президента Игорь Новиков. Естественно, мы работаем в тесном контакте с Кабмином - у нас молодой и креативный премьер, - добавил Ермак.

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Напомним, СМИ опубликовали полную программу визита Зе в США. В СМИ появилась полная программа визита президента в Нью-Йорк, включая время его отдыха и переездов в резиденцию.

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