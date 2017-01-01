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Кличко анонсировал представление своей обновленной партии

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Мэр Киева представит новую политсилу.
Кличко собрался на местные выборы
Кличко собрался на местные выборы
пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени представит обновленную политическую силу, во главе которой пойдет на местные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

Столичный мэр заявил, что не допустит развала Киева, поэтому вскоре презентует обновленную команду.

Мы однозначно будем принимать участие в выборах, в ближайшее время представим обновленную политическую силу. Также, убежден, надо договариваться об объединении усилий - для того, чтобы город Киев развивался, - заявил Кличко.

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Кроме того, Кличко отметил, что необходимо принять закон о столице, 

который будет гарантировать Киеву развитие самоуправления.

К слову, на данный момент столичный мэр является лидером партии Удар.

Напомним, Кличко предложил посетителю ресторана провести бой за несколько миллионов долларов. Мэр Киева поделился интересным эпизодом из жизни.

 

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Теги: Киев, Кличко, мэр, местные выборы
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