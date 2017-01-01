Зеленский обсудил с Меркель встречу нормандской четверки

Политики обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе.



Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 24 сентября.

"Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

В свою очередь Меркель подчеркнула неизменность поддержки со стороны Германии усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны. Она также отметила важность тщательной подготовки встречи в "нормандском формате" для достижения эффективных результатов.



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Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу в нормандском формате в середине октября.

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