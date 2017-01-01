Было и стало. Юрий Голик показал, как строится дорога за три месяца вместо трех лет

Строительство трассы Запорожье-Мариуполь, которое началось 25 июля, подходит к завершению. На данные момент осталось уложить несколько километров верхнего слоя (ЩМА), установить знаки, донанести разметку и домонтировать барьерное ограждение. Об этом в своем блоге на «Цензор.Нет» написал руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

«На 101% трасса будет готова даже быстрее, чем за три месяца», - сообщил Голик.

Он напомнил, что трасса ремонтировалась с 2016 года и должна была ремонтироваться еще столько же. То есть 200 км за 6 лет.

Для этого трасса была разбита на участки. Каждый год ремонтировались какие-то из них. «К шестому году, когда ремонтировались бы последние участки этой трассы, на первых ее отремонтированных уже закончилась бы гарантия», - отметил Голик.

При этом, как рассказал он, каждый участок трассы имел отдельное ТЗ. В результате на трассе работало 4 компании.

19 июля на совещании в Офисе Президента было принято решение сделать эту трассу всю в этом году. Активные работы стартовали 25 июля.

«На достройку этой трассы было необходимо найти 2 млрд грн. Мы их нашли. Это были ранее неиспользуемые деньги, которые лежали мертвым грузом», - написал Голик.

При этом он опубликовал фото для сравнения - трасса как она была до июля этого года (ее не отремонтированные участки) и какая она сейчас.

«70 километров и три года. 130 километров и три месяца. Разница - в подходах», - добавил Голик.

Напомним, ранее Юрий Голик выразил убеждение, что за год в Украине вполне возможно отремонтировать 6 тыс. км аварийных дорог. “Это на пределе мощностей. Для этого уже нужны иностранные компании, которые будут сюда заходить. Но все увидели бы, что дороги реально делаются“, - подчеркнул Голик.