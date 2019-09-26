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В РФ сообщили о сроках нормандской встречи

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Существует вероятность, что встреча нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе состоится до конца этого года.
Нормандская встреча может состояться до конца года
Нормандская встреча может состояться до конца года

Саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

По словам Лаврова, еще существует вероятность, что встреча нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе состоится до конца этого года, однако это не зависит от Российской Федерации. "Не исключаю (встречу до конца года - ред.), но это зависит не от нас", - заявил он.

Также российский дипломат добавил, что Россия обеспокоена тем, что украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы не подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

"У всех на слуху история с выполнением решений предыдущих нормандских саммитов. Необходимость выполнения этих решений признали наконец и в Киеве", - отметил Лавров.

Ранее о кратких переговорах Зеленского с Лавровым сообщили российские СМИ.

Позже источник в Офисе президента подтвердил факт беседы. По его словам, речь шла о нормандской встрече.

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Теги: Россия, сергей лавров, ситуация на востоке Украины, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    26.09.2019, 00:34
Оценка:  0
BabaYul
Саммит в нормандском формате может состояться до конца 2019 года. Или до конца 2020 года. Или может совсем не состояться.
ПНХвата    26.09.2019, 00:09
Оценка:  -2
ПНХвата
Конь сообщил)))
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