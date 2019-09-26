Нормандская встреча состоится без участия США

Ближайшая встреча пройдет в том формате, который есть: Украина, Россия, Германия и Франция.

Ближайший саммит в нормандском формате по ситуации на Донбассе пройдет без участия Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы государства, он призвал Трампа присоединиться к разрешению конфликта на востоке Украины. Однако Зеленский отметил, что ближайшая нормандская встреча пройдет без участия США.

"Дату саммита мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть: Украина, Россия, Германия и Франция", - заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу в нормандском формате в середине октября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet