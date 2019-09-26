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Нормандская встреча состоится без участия США

Комментариев: 1
Ближайшая встреча пройдет в том формате, который есть: Украина, Россия, Германия и Франция.
США не присоединятся к ближайшей нормандской встрече
США не присоединятся к ближайшей нормандской встрече
president.gov.ua

Ближайший саммит в нормандском формате по ситуации на Донбассе пройдет без участия Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы государства, он призвал Трампа присоединиться к разрешению конфликта на востоке Украины. Однако Зеленский отметил, что ближайшая нормандская встреча пройдет без участия США.

"Дату саммита мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть: Украина, Россия, Германия и Франция", - заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу в нормандском формате в середине октября.

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ситуация на востоке Украины, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    26.09.2019, 01:48
Оценка:  0
Антибес
Это закономерно,ведь Трамп дал не только денег,но и дал ценный совет,что договариваться надо напрямую с Путиным,а не прятаться за США,которым это всё уже давно надоело.))))))))))))))
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