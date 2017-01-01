Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина установила дипотношения с Сент-Винсент и Гренадины

Комментариев: 0
Коммюнике об установлении дипотношений подписали в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Глава МИД Украины и премьер Сент-Винсента и Гренадин подписали коммюнике об установлении дипотношений
Глава МИД Украины и премьер Сент-Винсента и Гренадин подписали коммюнике об установлении дипотношений
mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом коммюнике об установлении дипломатических отношений, а также заявил о намерении установить взаимный безвизовый режим с этой страной.

"Еще один украинский партнер по всему миру! С премьер-министром Ральфом Гонсалвесом подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений с Сент-Винсентом и Гренадинами. Будем работать в направлении взаимного безвизового передвижения. Мы продолжаем развивать украинские политические и торговые сети вокруг мира", - написал Пристайко в Твиттер.

Сент-Винсент и Гренадины – государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.

Ранее Украина договорилась о безвизе с Содружеством Доминики при условии, что продолжительность визита не превысит 90 дней на протяжении 180 дней.

Также Кабмин расширил безвиз с Аргентиной: протоколом предлагается увеличить срок пребывания граждан Украины и Аргентины на территориях государств до 90 дней в течение 180 дней.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, безвизовый режим, дипломатические отношения, Вадим Пристайко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь