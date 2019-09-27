Мужчина погиб, бросившись под поезд: это была его вторая попытка суицида

В Изюме мужчину спасли, когда он повесился, и доставили в больницу. Он сбежал из госпиталя и бросился под поезд.

В Изюме спасенный повесившийся сбежал из больницы и бросился под поезд hk.npu.gov.ua

Житель Изюма покончил с собой, совершив за день две попытки. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области в пятницу, 27 сентября.

Сообщение об инциденте поступило от машиниста ремонтной дрезины. Он рассказал, что около 13:28 под путепроводом в райцентре мужчина бросился под поезд.

Как выяснилось, 45-летний погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью. После смерти матери он находился в подавленном состоянии и начал употреблять спиртные напитки. А за полтора часа до трагедии мужчина пытался повеситься по месту жительства. Его обнаружили коллеги по работе, забеспокоившиеся, что тот перестал выходить на связь. Мужчину доставили в местную больницу, которую он самостоятельно покинул.

Тело мужчины направлено в морг. Информация зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Движение поездов не останавливалось. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина упал с моста под проезжающие автомобили.

Также сообщалось, что в Польше самоубийца выпрыгнул из окна и упал на украинца.

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