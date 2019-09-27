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Руководство Пивденкомбанка присвоило $38 млн

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Банк находится в процессе ликвидации. Руководители банка пытались присвоить деньги вкладчиков.
Руководителей Пивденкомбанка разоблачили на присвоении 38 млн долларов
Руководителей Пивденкомбанка разоблачили на присвоении 38 млн долларов
ssu.gov.ua

СБУ разоблачила руководство Пивденкомбанка на присвоении денег вкладчиков банка в размере 38 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.

В течение 2012-2014 годов руководство банка незаконно передало в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

"После не возврата кредита, за противоправные действия топ-менеджмента Пивденкомбанка, закладные 38 млн долларов США были списаны в пользу иностранного банка. Сейчас ПАО КБ Пивденкомбанк находится в стадии ликвидации, соответственно возмещения клиентам украденных должностными лицами денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

Двоим бывшим руководителям банка было объявлено подозрение в совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее СБУ нашла признаки коррупции в документах о покупке "скорых" на 100 млн.

Также СБУ сообщила, что на Волыни таможенники организовали сбор "дани".

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Теги: банки, СБУ, коррупция, махинации, борьба с коррупцией, хищение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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