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Украинские военные начнут использовать турецкие беспилотники

Комментариев: 1
50 военных завершили обучение в Турции по использованию и техническому обслуживанию беспилотников Bayraktar TB2.
Беспилотники Bayraktar TB2
Беспилотники Bayraktar TB2
mil.gov.ua

Украинские военнослужащие Воздушных сил получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 27 сентября.
 
50 украинских военных завершили обучение в Турции по использованию и техническому обслуживанию БПЛА.
 
"Это важно в контексте приобретения видовым учебным заведением опыта подготовки специалистов на новые типы вооружений, а также позволит создать необходимый кадровый резерв для комплектования должностей уже подготовленными военнослужащими в будущем". – говорится в сообщении ведомства.
 
Ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение ВСУ в марте текущего года. Bayraktar TB2 способны проводить в воздухе 24 часа, они оборудованы современными высокоточными ракетами для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
 
Ранее сообщалось, что Украина совместно с Турцией создают совместные ударные беспилотники Akinci.

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Теги: Турция, военные, беспилотник, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    28.09.2019, 00:56
Оценка:  0
Rangol
Почему беспилотники турецкие, а не США или украинские? Это провокация против байдена и его сыночка.
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