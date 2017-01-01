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В Ровенской новое групповое отравление

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Все пострадавшие связывают свое отравление с потреблением кондитерских продуктов, купленных в одном из магазинов.
В Ровенской области отравились шестеро людей
В Ровенской области отравились шестеро людей
Корреспондент.net

В Ровенской области в пятницу, 27 сентября, зафиксирован новый случай группового пищевого отравления. Шесть человек, среди них двое детей, отравились кондитерскими изделиями, сообщает Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины.

Отмечается, что с признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратилось шестеро жителей Березновского района. Из них четыре человека госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы. В их числе – ребенок.

Еще двое – один взрослый и один ребенок - лечатся амбулаторно.

Все пострадавшие свое заболевание связывают с употреблением кондитерских изделий, приобретенных в одном из магазинов районного центра.

"Это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области", - отмечается в сообщении центра.

Специалисты проводят эпидрасследование и выяснения обстоятельств возникновения вспышки.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что в Ровенской области 11 человек отравились в кафе. У четврех из них обнаружили сальмонеллу.

Также во Львове отравились гости свадебного банкета в одном из ресторанов. Пять человек были госпитализированы.

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Теги: отравление, Ровенская область, госпитализация, кондитерские изделия
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Источник: korrespondent.net

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