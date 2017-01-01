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В США требуют доступ к разговорам Трампа с Путиным

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Представитель Демократической партии США Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.
Демократы продолжают давить на Трампа
Демократы продолжают давить на Трампа
 
Председатель комитета по разведке Палаты представителей США заявил в воскресенье, 29 сентября, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами, сообщает Reuters.
 
Демократ Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.
 
"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, нашу безопасность", - заявил Шифф.
 
 
"Если есть попытка прикрыть это, скрыть это, то да, мы полны решимости это выяснить", - добавил он.
 
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным. Помощники Трампа считали, что учитывая содержание разговоров они не должны стать публичными.
 
Трамп обнародовал текст телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
 
 
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Теги: Россия-США, США, Путин, Дональд Трамп, демократы
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Источник: korrespondent.net

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