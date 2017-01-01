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Помощник Зеленского: Отношения с ЕС не изменились

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Основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений на фоне скандала из-за разговора Трампа и Зеленского.
Ситуация с разговором Трампа и Зеленского не повлияла на отношения Украины и ЕС
Ситуация с разговором Трампа и Зеленского не повлияла на отношения Украины и ЕС
 
Отношения с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений после публикации расшифровки разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом в интервью ТСН заявил помощник главы украинского государства Андрей Ермак.

Напомним, телефонный разговор украинского и американского президентов, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала в США и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.
 
"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", - отметил Ермак.
 
При этом он подчеркнул, что администрация президента Зеленского не будет вмешиваться в дела другого государства и Укриана видит в США "друга и стратегического партнера".
 
"То, что происходит там, это их внутренняя политическая кухня. И мы не будем никоим образом принимать в этом участие. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная, она есть, она очень мощная, и я считаю, и уверен, что так будет и впредь", - указал помощник президента.
 
Он также акцентировал, что не видит ошибок Зеленского во время визита в США.
 
Ермак сообщил, что никто из Офиса президента не общался на предмет реакции европейских лидеров на расшифровку разговора президентов США и Украины, "но тот темп и основа консультаций, которая есть с нашими партнерами из Франции и Германии не претерпела никаких изменений".
 
При этом помощник Зеленского выразил надежду, что в ближайшее время у глав государств будет возможность пообщаться на саммите лидеров нормандской четверки.
 
Отвечая на вопрос о том, какой вывод команда Зеленского сделала после визита в США, Ермак отметил, что ситуация дала возможность "задуматься над многими вещами".
 
 
Ранее конгрессмен-демократ Билл Паскрелл заверил, что ситуация с телефонным разговором между Трапом и Зеленским не повлияет на поддержку Украины в Конгрессе. 

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Теги: Украина-ЕС, Украина-США, Франция, Германия, скандал, Поддержка, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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