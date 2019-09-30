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Вооруженные грабители унесли полмиллиона из дома на Черкасчине

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Злоумышленники угрожали ребенку оружием, заставляя его отдать деньги. Одного из грабителей задержали.
Одного из грабителей оперативно задержали
Одного из грабителей оперативно задержали
ch.npu.gov.ua

Полицейские задержали злоумышленника, который вместе с сообщником совершил разбойное нападение на семью предпринимателей из Монастырища и отобрал полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"В полицию Монастырищенского района поступило сообщение о разбойном нападении. Двое мужчин в масках и перчатках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился его несовершеннолетний сын, и, угрожая парню оружием, завладели денежными средствами в сумме пятьсот тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что немедленно был введен в действие оперативный план Сирена, поднят по тревоге личный состав Монастырищенского и Христиновского отделений полиции. Кроме того, на помощь местным полицейским отправили сотрудников батальона полиции особого назначения и кинологов со служебными собаками. Были перекрыты все выезды из города.

Во время прочесывания леса на расстоянии около четырех километров от места преступления полицейские заметили двух мужчин. Окружив периметр, спецназовцы задержали одного из беглецов. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У него полицейские обнаружили пакет с деньгами.

Следственным отделением Монастырищенского отделения полиции решается вопрос об открытии уголовного производства. Поиски второго нападавшего продолжаются.

 

 

Ранее на Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс грн. Мужчину подозревают в совершении 20 ограблений частных домов.

Также сообщалось, что киберполиция поймала воров, укравших с карточек украинцев 1,5 млн грн.

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Теги: ограбление, видео, фото, Черкасская область, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Ira0956    30.09.2019, 09:22
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Ira0956
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