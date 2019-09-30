В Киеве возле университета странным образом повесился мужчина
Инцидент вызывает у следователей много вопросов.
В Киеве возле университета странным образом повесился мужчина
© dtp.kiev.ua
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В Киеве возле университета странным образом повесился мужчина
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
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В Киеве возле университета нашли труп мужчины, который висел на дереве.
Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Instagram.
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Инцидент вызывает много вопросов, потому, что мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях. Кроме того, на мужчине отсутствовали штаны, и следователи не обнаружили следов насилия. Также при погибшем не обнаружили никаких документов. Мужчине было около 40 лет.
Как сообщалось, в мае 2017 года в Киеве мужчина выбросился из окна университета Шевченко.
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