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В Киеве возле университета странным образом повесился мужчина

Комментариев: 1
Инцидент вызывает у следователей много вопросов.
В Киеве возле университета странным образом повесился мужчина
© dtp.kiev.ua
Фото 1/4
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
В Киеве возле университета странным образом повесился мужчина
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
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В Киеве возле университета нашли труп мужчины, который висел на дереве.

Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Instagram.

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Инцидент вызывает много вопросов, потому, что мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях. Кроме того, на мужчине отсутствовали штаны, и следователи не обнаружили следов насилия. Также при погибшем не обнаружили никаких документов. Мужчине было около 40 лет.

Как сообщалось, в мае 2017 года в Киеве мужчина выбросился из окна университета Шевченко.

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Теги: самоубийство, Киев
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Комментариев (1)
Кайдаш    30.09.2019, 15:55
Оценка:  0
Кайдаш
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