В Киеве возле университета странным образом повесился мужчина

Инцидент вызывает у следователей много вопросов.

В Киеве возле университета нашли труп мужчины, который висел на дереве.

Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Instagram.

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Инцидент вызывает много вопросов, потому, что мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях. Кроме того, на мужчине отсутствовали штаны, и следователи не обнаружили следов насилия. Также при погибшем не обнаружили никаких документов. Мужчине было около 40 лет.

Как сообщалось, в мае 2017 года в Киеве мужчина выбросился из окна университета Шевченко.

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