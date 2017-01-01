Иностранцы стали больше тратить во время путешествий в Украину

Больше всех в Украине тратят туристы из стран Европейского союза. По сравнению с прошлым годом их расходы выросли на 15%.

Во втором квартале 2019 года объем экспорта услуг по статье Путешествия составил 433 миллиона долларов, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (391 миллиона долларов). Об этом свидетельствуют данные квартальной статистики Нацбанка Украины, обнародованные в понедельник, 30 сентября.

По данным НБУ, туристы из Европы потратили в Украине 181 миллионов долларов, что на 15% больше, чем год назад.

В то же время, жители России потратили в Украине 92 миллионов долларов, что на 37% больше, чем во втором квартале 2018 года.

НБУ приводит данные Государственной пограничной службы, согласно которым за II квартал 2019 года Украину посетило 3,538 миллионов иностранцев, что на 4,6% меньше, чем годом ранее (3,708 миллионов человек).

При этом число туристов из стран ЕС выросло на 1,5% до 1,133 миллионов человек, с территории России - на 1,9% до 0,436 миллионов человек.

Напомнім, что ранее туристы побили рекорд по посещению ЧАЭС. Установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС: за восемь месяцев 2019 зону посетили почти 75 тыс. туристов.

Также сообщалось, что в Карпатах спасли туристок из Германии. Две молодые немки заблудились в горах и нуждались в медицинской помощи. Спасателям понадобилось менее двух часов, чтобы их найти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet