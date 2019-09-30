Долги за коммуналку сократились еще на миллиард

За полгода задолженность за коммунальные услуги снизилась более чем на 17 миллиардов гривен.

Долги за коммуналку сокращаются шесть месяцев подряд Корреспондент.net

За август задолженность населения за коммуналку сократились на 0,9 миллиарда гривен - до 52,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, задолженность населения за поставки газа составляет 22,8 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 14,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,9 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн за поставки электроэнергии - 4,7 млрд грн.

Средние начисления за ЖКУ, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного человека в августе составили 667 грн, что больше, чем в июле (652,9 грн).

В августе населением уплачено за коммуналку 5,2 млрд грн (119,1% начисленных за этот период сумм), за поставку электроэнергии - 2,8 млрд грн (100,5%).

Стоит отметить, что по итогам февраля долги за коммуналку достигли 69,4 млрд грн, после чего начали снижаться.

Как известно, с 1 мая в Украине начали действовать новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг, предусматривающие штрафы за задолженность.

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