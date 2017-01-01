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Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента

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Должность получила киевская судья Оксана Блаживская. Соответствующий указ был обнародован 30 сентября.
Высший совет правосудия состоит из 21 члена
Высший совет правосудия состоит из 21 члена
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 30 сентября назначил одного из двух членов Высшего совета правосудия по квоте главы государства.

В указе №720/2019 говорится, что эту должность получила Оксана Блаживская, судья Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Также ранее Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Александра Дзюбу за аресты активистов Майдана.

Как сообщалось, ВСП уволил беглого судью Чауса за прогулы.

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Теги: назначение, Высший совет юстиции, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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