Решать проблему краткосрочной ликвидности вторичного рынка нужно сейчас – ICU

Оптимизм, связанный с беспрецедентным ростом портфеля нерезидентов, не должен мешать решению проблемы низкой ликвидности вторичного рынка. Об этом сказал трейдер группы ICU Сергей Беляев на Украинском Финансовом Форуме 27 сентября в Киеве.

“Текущий портфель нерезидентов, владеющих локальным госдолгом, превысил $4 млрд. на этой неделе. Это однозначный позитив, однако хочу напомнить о ситуации, случившейся в начале 2018 года. Тогда портфель нерезидентов был на уровне 5.2 млрд. грн., а уже к марту он достиг своих пиковых значений, близких к 15 млрд. грн. Однако осенью, на фоне традиционных сезонных факторов в виде ослабления курса гривны, повышения ставок, сокращения межбанковской денежной ликвидности, нерезиденты стали более активно выходить из инвестиций в локальный госдолг. В связи с этим ставки на локальном рынке выросли на 3-5% за короткий период“, – напомнил Сергей Беляев.

По мнению трейдера, это все случилось по причине очень низкой ликвидности вторичного рынка. Одним из потенциальных источников ликвидности он назвал внедрение механизма биржевого РЕПО через центрального контрагента.

“Это снимет вопрос лимитов на контрагента для банков, повысит доверие к инструменту и оживит рынок в целом. В этом году банки инвестируют в депозитные сертификаты НБУ в среднем 50 млрд. грн. ежедневно. Часть этих денег может перетечь на ресурсный рынок“, – пояснил представитель ICU.

Кроме того, существенно повысить ликвидность рынка может внедрение практики проведения аукционов РЕПО с госказначейством. К тому же, это позволило бы Министерству финансов компенсировать часть затрат на обслуживание госдолга. “Например, на начало сентября остаток казначейского счета превысил 60 млрд. грн., и я сомневаюсь, что внутри месяца он приближался к нулевым значениям“, – сказал Сергей Беляев.

В то же время в ICU считают, что проблема долгосрочной ликвидности, которая позволит поддержать рынок госдолга в более длительной перспективе, требует более системных решений со стороны правительства и регуляторов.

Справка.

Украинский Финансовый Форум (Ukrainian Financial Forum) – одно из главных финансовых событий Украины. Форум был инициирован группой ICU в 2014 году и проводится ею ежегодно для оживления экономической дискуссии в Украине и привлечения ведущих мировых специалистов к обсуждению необходимых стране экономических изменений.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по управлению активами в Украине, с более чем $ 500 млн под управлением. Стратегия ICU также включает инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.