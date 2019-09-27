Война прокуроров: кто ответит за ложь США по делам Байденов

Экс-генпрокуроры Юрий Луценко и Виктор Шокин, положившие начало самому серьезному политическому кризису в отношениях Украины и США, готовы вернуться на прежние позиции. Оба делают противоречивые заявления и смягчают свою риторику, чтобы избежать ответственности за дачу заведомо ложной информации и должностного преступления – возобновление против американских граждан дел, которых не было. Ранее сообщалось, что адвокат президента Соединенных Штатов — Рудольф Джулиани — мог получить ложные данные от эксгенпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщает ONLINE.UA. По словам журналистского информатора, имя политика Джозефа Байдена или его сына не фигурировало в расследовании в отношении компании Burisma. Возможно сам Джулиани до конца не понимает, что дела Байденов нельзя расследовать в Украине, а Юрий Луценко не имел права и не мог предоставлять какие-либо документы. Сбегая от ответственности, Луценко поехал в Лондон «учить» английский.

Об этом пишут Вести.

В понедельник, в интервью британскому агентству BBC бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил об отсутствии причин проводить в Украине расследование в отношении потенциального соперника президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена и его сына.

«Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена (сына Джо Байдена) в соответствии с украинским законодательством», – сказал экс-генпрокурор. Луценко заявил, что любое расследование в отношении Байдена и его сына может начаться только в США. Пару дней назад в НАБУ заявили, что не расследуют дела Байденов, ведь проверка деятельности членов совета директоров частной компании не является задачей Национального антикоррупционного бюро Украины. Аналогичный ответ был получен и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), никаких дел по Джо и Хантеру Байдену они не ведут. «Я вижу, что идут большие спекуляции, все это выходит на высокий уровень. Позиция простая – мы действуем по закону», - отметил глава САП Назар Холодницкий в интервью Радио НВ.

Луценко признался, что Украина не может расследовать дела Байденов

Ранее, именно с подачи Юрия Луценко, адвокат Трампа Рудольф Джулиани призвал Украину расследовать недоказанные подозрения Джо Байдена и его сына. Стенограмма звонка, который Трамп сделал Зеленскому 25 июля, и обсуждение Дональдом Трампом с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса расследования по Байдену в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США. А Юрию Луценко очень не хочется стать свидетелем в американском правосудии и получить обвинения в лжесвидетельствовании.

Напомним, что в мае тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что готов передать следователям США материалы по делам, где фигурировали экс-министр экологии Николай Злочевский и сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Позже Юрий Луценко заявил The Washington Post, что Хантер Байден не нарушал законов Украины.

Виктор Шокин, также сменил тактику, и перенес обвинения с Джо Байдена на американскую систему и шантаж по делу Фирташа. В понедельник, по странному совпадению, в распоряжение СМИ попал весьма интересный документ: показания экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина на запрос юристов, ведущих дело олигарха Дмитрия Фирташа в Австрии.

В САП И НАБУ называют дело Джо Байдена большой политической игрой. Поводов для расследований нет

В частности, Шокин говорит, что Дмитрий Фирташ мог вернуться в Украину, однако под давлением Джо Байдена и администрации времен Барака Обамы высшие украинские чиновники угрожали его посадить. По словам экс-генпрокурора, у него не было доказательств вины Фирташа и он даже предупреждал того об опасности возвращения в Украину. Тот очень хотел приехать в декабре 2015 г., у него был план по модернизации страны, но тогда под давлением Штатов Петр Порошенко и Арсен Аваков (названы только они, а также националисты и Андрей Билецкий) делали заявления о возможном заключении Фирташа. То есть была политическая мотивация. И когда Шокин на этом настаивал, тогдашний президент посоветовал ему уволиться, иначе Украина не получит миллиардную помощь.

Как и в случае с Юрием Луценко, Виктор Шокин также открестился от Джо Байдена. Разве не странная история?