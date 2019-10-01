Зеленский: Киев согласовывает формулу Штайнмайера

Президент сообщил, что формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую формулу Штайнмайера. Об этом он сообщил во время брифинга во вторник, 1 октября.

"Нет такого - подписали. О Штайнмайере...? Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера", - сообщил он.

При этом глава государства заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - сказал он.

Президент добавил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянном основании при условии, когда там пройдут местные выборы по Конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы прошли по международным стандартам.

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в сотрудничестве и публично обсуждены с обществом. В этом законе не будет перейден ни одной красной линии. Поэтому не будет никакой капитуляции ... Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет ", - заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Зеленский дал срочный брифинг по итогам Минска

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