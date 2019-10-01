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Зеленский: Киев согласовывает формулу Штайнмайера

Комментариев: 5
Президент сообщил, что формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
Зеленский дал срочный брифинг
Зеленский дал срочный брифинг

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую формулу Штайнмайера. Об этом он сообщил во время брифинга во вторник, 1 октября.

"Нет такого - подписали. О Штайнмайере...? Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера", - сообщил он.

При этом глава государства заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - сказал он.

Президент добавил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянном основании при условии, когда там пройдут местные выборы по Конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы прошли по международным стандартам.

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в сотрудничестве и публично обсуждены с обществом. В этом законе не будет перейден ни одной красной линии. Поэтому не будет никакой капитуляции ... Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет ", - заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Зеленский дал срочный брифинг по итогам Минска

 

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Теги: Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске, Перемирие на востоке Украины, разведение сил на Донбассе, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Антибес    01.10.2019, 20:18
Оценка:  +1
Антибес
Зеля наконец-то начал выполнять предвыборные обещания.Это радует.Гражданскую войну давно пора завершать.
VSHIVANKA    01.10.2019, 20:13
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ВИДИМО ДОНАЛЬД ИВАНОВИЧ ХОРОШО ПРОЧИСТИЛ ДЫМОХОД ЭУРОПЭЙЦЮ.....
ЧТО-ТО УЖ АКТИВНОСТЬ ЧЕРЕЗ КРАЙ ПОПЕРЛА....)))
Андрей_и_Богдан    01.10.2019, 20:12
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Есть понятие, но самой "формулы" еще нет и знаки в ней походу не написаны!
Boxerogos    01.10.2019, 20:00
Оценка:  +1
Boxerogos
Браво,ПреЗедент!!!Нет-войне!!!
xapi3mat    01.10.2019, 20:09
Оценка:  -4
xapi3mat
так войны и нет! есть ток защита родины! эт у вас там война на раисе
Boxerogos    01.10.2019, 20:22
Оценка:  0
Boxerogos
Потрохобот с кучей аккаунтов,ты утверждаешь что Киев,в котором я живу,это"раиса"?
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