Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ОП заявили, что формула Штайнмайера согласована

Комментариев: 0
Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, заявила пресс-служба Офиса президента.
Формула Штайнмайера согласована
Формула Штайнмайера согласована
Офіс президента України

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Также в ОП сообщили, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Отметим, что Зеленский во время брифинга сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера

"Нет такого - подписали. О Штайнмайере...? Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера", - сообщил он.

Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Офис президента, формула Штайнмайера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь