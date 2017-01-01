В ОП заявили, что формула Штайнмайера согласована
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
Также в ОП сообщили, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
Отметим, что Зеленский во время брифинга сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера.
"Нет такого - подписали. О Штайнмайере...? Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера", - сообщил он.
Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера
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