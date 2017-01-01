Формулу Штайнмайера закрепили не одним документом

В ОБСЕ уточнили, что текст формулы Штайнмайера подтвердили письмами, а не единым документом.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Трехсторонняя контактная группа по Украине в Минске закрепила так называемую формулу Штайнмайера письмами, а не единым документом. Об этом 1 октября сообщило агентство Интерфакс-Украина

"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, - указал Сайдик.

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

На уточняющий вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик подчеркнул, что "подписи стоят под отдельными письмами".