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Ликвидировать пожары будет тяжелая техника ВСУ

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К тушению лесных пожаров в Житомирской области привлекут тяжелую военную инженерную технику.
К тушению пожаров привлекут тяжелую технику ВСУ
К тушению пожаров привлекут тяжелую технику ВСУ

К ликвидации лесных пожаров в Житомирской области будет привлечена тяжелая техника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям обратилась к Генеральному штабу с просьбой предоставить тяжелую военную технику для ликвидации лесных пожаров.

"Сегодня утром председатель ГСЧС Николай Чечеткин обратился к начальнику Генштаба Руслану Хомчаку с просьбой оказать помощь спасателям в виде привлечения тяжелой военной инженерной техники типа машин "БАТ-2", которые могут прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике. Такая помощь от наших Вооруженных сил будет предоставлена", - рассказал он.

Геращенко добавил, что ликвидации лесных пожаров мешает ветер. Сейчас спасатели, прежде всего, пытаются не подпустить огонь к населенным пунктам и объектам инженерной инфраструктуры.

Спутник зафиксировал масштабные пожары на Житомирщине

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Теги: пожар, армия, Украинская армия, лесной пожар, Житомирская область, ВСУ, армия Украины, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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