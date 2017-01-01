На авторынке Украины растет доля подержанных авто

Чаще всего украинцы ввозят подержаные автомобили из-за границы. Только в сентябре в Украине зарегистрировали 23 тысячи иностранных б/у машин.

Украинцы в сентября зарегистрировали 23 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей. Это в 3,2 раза больше, чем новых авто за этот же месяц, сообщает Укравтопром в пятницу, 4 октября.

Если сравнивать с сентябрем 2018 года, то регистрации импортируемых б/у автомобилей выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.

В сентябре самым популярным автомобилем был Volkswagen Passat - зарегистрировали 1460 авто. На втором месте - Renault Megane, ввезли 1315 авто. Третья позиция у Skoda Octavia с результатом 1203 растаможенных и зарегистрированных авто. Volkswagen Golf стал четвертым с 912 регистрациями. А замыкает топ-5 автомобилей с пробегом Ford Focus - 798 штук.

Всего с начала года украинские номера получили 321 600 подержанных автомобилей из других стран, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего лишь 61 700 машин.

Напомним, 22 августа вступило в действие решение о штрафах за нерастаможенные "евробляхи".

Но уже 12 сентября Верховная Рада проголосовала за отсрочку введения штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней.

Затем "евробляхеры" устроили протесты в правительственном квартале, выдвинув требования властям.

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