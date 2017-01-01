В НАПК начали открывать декларации военных прокуроров

Будут раскрыты документы за весь период действия мер безопасности, пообещали антикоррупционеры.

На заседании Национального агентства по предупреждению коррупции было принято решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в пятницу, 4 октября.

Согласно разъяснению заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности – с марта 2017-го по 4 октября 2019 года, и не будет закрывать их в дальнейшем.

Отмечается, что уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Антикоррупционеры заверили, что все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в реестре в течение следующей недели.

Напомним, 16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление, обеспечивающее изъятие деклараций военных прокуроров из публичного доступа.

Но в тот же день НАПК сообщило, что для открытия доступа к декларациям о доходах военных прокуроров агентство должно получить соответствующее постановление от Генпрокуратуры. Без этого доступ открыт не будет.

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