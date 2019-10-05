США требовали взять больше американцев в Нафтогаз

Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза, сообщило Politico.

Рик Перри считал, что такие изменения помогут сократить зависимость от поставок энергоносителей из РФ pravda.com.ua

Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

По словам источника, Перри "не считал, что правление Нафтогаза было на достаточно высоком уровне, поэтому он предположил им расширить правление и привлечь новых людей более высокого уровня… включая некоторых граждан США". В частности, американский министр предложил кандидатуры руководителей базирующихся в его родном штате Техас компаний.

Официальный представитель Министерства энергетики США Шейлин Хайнс подтвердила, что глава ведомства рекомендовал расширить наблюдательный совет Нафтогаза.

Также Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры. Так, в мае глава Минэнерго возглавлял американскую делегацию на инаугурации украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись газовые переговоры, по итогам которых министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель исключил возможность неподписания нового транзитного контракта с Россией. По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС. Новый раунд переговоров ожидается в конце октября.

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